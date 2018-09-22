"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü sürüyor

22 Eylül 2018, Cumartesi 13:02
Sistematik insan hakları ihlalleri suçlamalarıyla gündeme gelen Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin çocuklarının yetimhanelere gönderildiği iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayımladığı son rapora göre, Çin’de 1 milyondan fazla Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlık toplama kamplarında tutuluyor.

Hükümetin, kamplarda tutulanların çocuklarını evlerinden alarak ülke genelinde çok sayıdaki yetimhaneye gönderdiği ileri sürülüyor.

Sincanlı 29 yaşındaki Uygur Türkü Meripet, çocukları elinden alınan kişilerden sadece biri. Çinli yetkililerin yakınlarının peşine düşebileceği endişesiyle soyadını kullanmaktan korkan Meripet, Türkiye’de sürgüne mecbur edildikten sonra dört çocuğundan koparılmış.

"Bugünlerde ağlamadığım bir gün bile yok"

Türkiye’deki hasta babasını eşiyle birlikte ziyaret eden Meripet daha sonra Çin'e geri dönememiş. Yaşadığı 'sürgünün' nedeni ise Çinli otoritelerin Uygur Türklerini, yurtdışına seyahat etmeyi de aralarına kattığı, iktidarı devirmeye yönelik suçlarla tutuklamaya başlaması.

Kayınvalidesi de hapsedilen Meripet, Sincan'da bıraktığı dört çocuğunun Hotan şehrinde bir yetimhaneye yerleştirildiğini öğrenmiş.

“Bu haberi öğrendikten sonra gerçekten altüst oldum, çünkü çocuklarımı ben kendim büyütmek, onların benimle büyümelerini istiyordum.” diyen Meripet, gözyaşları içinde sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onları her düşündüğümde, başıma gelen bütün bunları düşündüğümde, kendimi çok kötü hissediyorum. Bugünlerde ağlamadığım bir gün bile yok.”

Çin’de yüzlerce farklı lehçe konuşuluyor. Resmi dil Mandarin’i konuşamayan büyük bir kesim bulunuyor.

Çin hükümeti, eylül ayından itibaren Sincan’da ilköğretime devam eden 2,94 milyon öğrencinin Mandarin dilindeki iletişim becerilerini geliştirmek için bazı eğitimler verecek.

Geçen yıldan itibaren hükümet, 5 bin çocuk kapasiteli en az 45 yeni yetimhane yapmak için 30 milyon dolar bütçe ayırdı.

Çin: Toplama kampları bulunmuyor

Çin, yetimhanelerin yoksul çocuklar için faydalı olduğunu belirtiyor ve bu çocukların ailelerinin tutulduğu toplama kamplarını ise inkar ediyor. Hükümet, insanları yoksulluktan ve terörizmden uzak tutmak için Sincan bölgesinde eğitime milyonlarca Yuan yatırım yaptığıyla övünüyor. Çin ayrıca Uygur Türklerini sorumlu tuttuğu yüzlerce ölüm olayının yaşandığı bölgede radikalliği önlemek için de sert tedbirler uyguluyor. Fakat bu önlemler Uygur Türklerinin etnik kimliklerini yok ediyor.

Fakat Uygurlara göre bunun için sadece yetimhaneler kullanılmıyor. Hükümet, azınlık çocuklarının Mandarin dili yerine kendi dillerini kullanmaları halinde cezalandırıldıkları sözde “iki dilli” okullar inşa ediyor. Ve bu okullara Uygurların gitmesi mecburi kılınıyor.

Abdurrahim İmin, eylemleri ve yazılarından ötürü yetkililerin hayatından bezdirdiği bir şair ve yazar. Çin’den 2013 yılında kaçan İmin, o tarihten beri de 5 çocuğunun sesini duyamamış.

2014 yılında Türkiye’ye gelen İmin, ailesine zeytinyağı ve bazı yiyecekler göndermiş. Polis “yurt dışı bağlantısı” bulunduğu gerekçesiyle eşini Ekim 2015’te tutuklamış.

İmin ilerleyen yıllarda Sincan’dan gelen kişilerden, çocuklarından ikisinin polis tarafından öldürüldüğünü, kızının da yatılı bir okula gönderildiğini öğrenmiş.

Azınlık Uygur nüfusunun oldukça fazla olduğu Peyzawat’ta birçok yatılı okul bulunuyor. Dikenli tellerle çevrili olan okullarda, gözetleme kameraları ve araç bariyerleri mevcut. Okullardan birinde polis merkezinin yanı sıra kampüsü tepeden gören nöbetçi kulesi de var.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantılarında Sincan’daki uygulamaların bölgenin istikrarı ve kalkınmasını amaçladığını söylüyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, Uygur, zulüm, Sincan
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ruhani'den Trump'a Saddam benzetmesi

    İran, Irak'a açılan iki sınır kapısını kapattı

    Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü sürüyor

    'Her kenevirden korkmaya gerek yok'

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı

    BM barış gücü askerlerine katı önlemler alındı

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu

    İran'da askeri törene silahlı saldırı

    Doğru saatlerde yenilen yemek, vücuda fayda sağlıyor

    Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    Tarihî esere AVM hoyratlığı

    Öğretmenler için anket vakti

    Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

    Siyaset kampa giriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâm, ümitsizliğe düşmemeli
    Yasemin YAŞAR

    Arzu ve tutku tuzakları
    Genel

    Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.