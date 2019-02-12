Çin, Uygur kökenli 17 Avustralya vatandaşını gözaltına aldı

Uluslararası toplumun toplama kamplarıyla ilgili tepkilerini dikkate almayan Çin, Uygur kökenli olduğu sanılan Avustralya vatandaşı 17 kişiyi gözaltına aldı.

Şahıslardan bazılarının toplama kamplarına bazılarının cezaevine gönderildiği belirtilirken bir kısmının da ev hapsinde tutulduğu ifade edildi.

Guardian'ın haberine göre, 17 aile, Avustralya'da yaşayan Uygur Avukat Nurgül Sawut'a ulaşarak yakınlarının durumlarından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Çin'e giden ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 17 kişiden 15'inin daimi oturum, ikisinin de aile birleşimi vizesi sahibi oldukları aktarıldı.

Bireylerin Doğu Türkistan'daki akrabalarını ziyaretleri sırasında gözaltına alındıkları sanılıyor.

Pekin'in bilgi paylaşımı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınanların akıbetiyle ilgili net bir şey söylemenin zor olduğunu dile getiren Avukat Nurgül Sawut, ancak gözaltına alınanlardan 1'inin cezaevinde, 4'ünün ev hapsinde ve geri kalan 12 kişinin de toplama kamplarına gönderildiklerine inandıklarını söyledi.

Çin'in gözaltına aldığı bu kişilerin Avrustralya'da yaşayan Uygur kökenli vatandaşlar olduğu belirtiliyor.

Avustralya'da 3 bin civarında Uygur kökenli vatandaş yaşıyor

Aralarında Uygur toplumu temsilcilerinin de bulunduğu insan hakları savunucuları, Canberra hükümetine, Çin'in gözaltına aldığı kişileri serbest bırakması için baskı yapması çağrısında bulunuyor.

Öte yandan Avustralya'nın gölge Dışişleri Bakanı Penelope Ying-Yen Wong da hükümeti konuyu soruşturmaya davet etti.

Çin, 1949'dan bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında yüz binlerce Uygur Türkünü zorla tutuyor.

Birleşmiş Milletler'e göre en az 1 milyon Uygur Türkü bu kamplarda kalıyor. İnsan hakları örgütleri ise 2 milyonun üzerinde Uygur'un toplama kamplarında asimilasyona tabi tutulduğunu belirtiyor.

Çin bu kampları dünyaya "mesleki eğitim merkezi" ya da aşırılığa karşı "rehabilitasyon merkezi" olarak lanse ediyor.