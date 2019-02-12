Çobanbey'de bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey beldesinin girişinde bombalı aracın patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında Suriye topraklarında sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesinin girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çobanbey Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde maddi hasar meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemleri arttırılırken, beldede çıkışlar da kapatıldı. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çıkan yangına müdahale etti. Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. AA

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