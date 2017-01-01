Cook: Türkiye, acınızı paylaşıyoruz

Apple CEO'su Cook, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu ifade eden bir mesaj paylaştı.

İstanbul'da gece yarısı gerçekleştirilen terör saldırısı sonra 39 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan saldırıya tepkiler de sürüyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook, gece yarısı Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısını sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak, dayanışma mesajı yayımladı. Cook'un twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle." Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle. 🇹🇷 — Tim Cook (@tim_cook) 1 Ocak 2017

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