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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Demokrasilerde boşluk olduğu zaman korku siyaseti kök salar"

08 Eylül 2018, Cumartesi 09:54
Eski ABD Başkanı Barack Obama Illinois Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada kendisinden sonra göreve gelen Başkan Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

 

ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde siyasetin hareketlendiği bir dönemde halka seslenen Obama, Cumhuriyetçi Trump için "Bütün bunlar Donald Trump ile başlamadı.Trump sebep değil sonuç" dedi. Obama, Başkan Trump'ın siyasetçilerin yıllardır körüklediği hınçlardan beslendiğini savundu.

Amerikan tarihinde eski başkanların genelde birbirleri için olumsuz görüş beyan etmekten kaçındıklarını belirten Obama, Trump hakkında sert eleştirileri dile getirmesiyle bir geleneği yıktığını ima etti. Obama aynı zamanda, içinde bulunulan siyasi ortamın da daha iyi bir söylem geliştirilmesi için böyle bir tepkiyi de zorunlu kıldığını ifade etti.

'DEMOKRASİLERDE BOŞLUK OLDUĞU ZAMAN KORKU SİYASETİ VE HINÇ KÖK SALAR'

Obama, "Korkudan beslenmek, bir grubu diğeriyle karşı karşıya getirmek, bizim gibi olmayanlar olmasa düzen ve asayişin sağlanacağı söylemi yıllardır var. Sağlıklı bir demokraside bu söylem işe yaramaz. Bunun panzehiri etkisini göstermeye başlar ve siyasi yelpaze içindeki iyi niyetli insanlar geri kafalı ve bağnazları, korkudan beslenenleri ifşa ederek uzlaşı için çalışır" diye konuştu. Obama, "Demokrasilerde boşluk olduğu zaman, diğer sesler bu boşluğu doldurur. Korku siyaseti ve hınç kök salar" dedi.

'DURUM NORMAL DEĞİL'

"Medyada yer alan manşetlere bakmak bile bu dönemin farklı olduğunu anlamaya yeter" diyen Obama, bu kez boş oturup hiçbir şey yapmamanın daha büyük bir risk taşıdığını vurgulayarak, "Bu durum normal değil" ifadesini kullandı. Obama New York Times'da isimsiz olarak yayımlanan ve Trump yönetiminden bir yetkilinin kaleme aldığı makaleye de değindi. Obama "Beyaz Saray içinde gizli şekilde Başkanın emirlerine uymayanlar var diye her şeyin yolunda gideceğini iddia etmek denetim sağlamak değildir. Bu konuda çok ciddiyim. Demokrasimiz böyle işlememeli" dedi.

'GÜÇLÜ EKONOMİ' YORUMU: TOPARLANMA NE ZAMAN BAŞLADI?

Obama Trump'ın sık sık kendi icraatı olarak söz ettiği ve övündüğü 'güçlü ekonomi'ye de değindi. Amerika'da göreve ilk geldiğinde ekonomik kriz devralan Obama, toparlanmanın kendi döneminde başladığını ima ederek, "Ekonominin ne kadar iyi olduğu söylenince, bu toparlanmanın ne zaman başladığını hatırlayalım" dedi.

'NAZİLERİN KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEMEK NE KADAR ZOR OLABİLİR?'

Obama Trump'ın geçtiğimiz yıl aşırı sağcı gruplar ve karşı gruplar arasında bir kişinin öldüğü Charlottesville olaylarına Trump'ın verdiği tepkiyi de eleştirdi. Trump olaylar sırasında yaptığı açıklamada "Her iki grupta da kötü insanlar var" demiş ve bu sözleri ırkçı grupları yeterince sert bir dille eleştirmediği için tepki görmüştü. Obama da "Ayrımcılığa karşı durmamız gerekir. Nazilerin kötü olduğunu söylemek ne kadar zor olabilir?" diye sert çıktı.

TRUMP: OBAMA'NIN KONUŞMASI SIRASINDA UYUYAKALMIŞIM

Bu arada Başkan Trump bir mitingdeki konuşmasında, Obama'nın konuşmasına alaylı bir dille değindi. North Dakota'da seçim kampanyası mitinginde konuşan Trump, "Kusura bakmayın. İzledim ama sonra uyuyakalmışım" dedi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Trump, Obama, ABD, demokrasi
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