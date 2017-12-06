Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Yönetimi’ni bu (Kudüs'le ilgili) yanlış kararı gözden geçirmeye ve hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Kudüs açıklamasını kınıyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı açıklamayı kınadıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı. AA

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