"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Doğu Guta'dan yükselen ''sivil'' feryat: 'İnsanların kemikleri sayılır hale gelmiş'

22 Aralık 2017, Cuma 14:57
Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye'de rejimin ablukasındaki Doğu Guta'da, en çok gıda ve temel besin maddelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnsanların kemikleri artık sayılır hale gelmiş, ciddi bir sıkıntı var." dedi.

Altan, yaptığı açıklamada, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlip bölgelerinde Türk Kızılayının yardım faaliyetlerinin sürekli devam ettiğini söyledi.

Bu bölgelerde oluşturulan 12 yetimhanedeki 12 bin çocuğun giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Altan, bölgede çalışan sağlık personelinin ücretlerinin kurum tarafından ödendiğini, bunun da ciddi bir rakama tekabül ettiğini anlattı.

Altan, yaklaşık bir hafta önce partner bir kuruluş vasıtasıyla Guta'ya da yardım ulaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Doğu Guta'da yardım dağıtımlarımız oldu. Oranın durumu çok kötü, muhasara altında. Oraya yardımlarımızı artırmak için gayret sarf ediyoruz. İmkanlar çok kötü. Guta kuşatma altında. Halkımız televizyonlarda mutlaka görüyordur. Tırnak içinde söylüyorum, insanlar o zayıf Afrikalıların durumuna gitmeye başladı. Orada ciddi bir insanlık dramı var. Dramı, ızdırabı hafifletmek için biz kaynaklarımız çerçevesinde müdahale etmeye çalışıyoruz."

''Maalesef bu imkan yok''

Guta'ya yardım ulaştırmakta zorluk çektiklerini vurgulayan Altan, bölgede yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

 

Altan, bölgeye insani yardım oluşturmak için bir yol açılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yol açılsa daha çok yardım ulaştırmak isteriz. İmkan olsa bizzat Türkiye'den yardımları götürmek isteriz. Daha fazla yardımla insanların ızdırabını dindirmek isteriz ama maalesef bu imkan yok. Şu anda bizim oraya ulaşma şansımız yok, rejimin muhasarası altında. Partnerler vasıtasıyla ulaşıyoruz. Şu an en çok gıda ve temel besin maddelerine ihtiyaç duyuluyor. İnsanların kemikleri artık sayılır hale gelmiş, ciddi bir sıkıntı var."

AA

Etiketler: doğu guta
Okunma Sayısı: 632
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    298. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

    Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

    Çeyrek altınla yarışır hale geldi

    İslam alemini bir kez daha ayağa kaldırabilir

    BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa'nın ismi verilecek

    Çiftlik Bank hakkında flaş gelişme

    'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda

    Pasaport harcına yüzde 14,47 zam!

    Çaldığı otomobille gezdi, yaktı, serbest kaldı

    Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

    Dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı

    Çin'den bağımsız Filistin'e destek

    Hakan Atilla davasında jüri üyeleri karara varamadı

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Beşiktaş'tan taraftarına gece sürprizi!

    Dünya Trump'ı uyardı: Kudüs kararını geri çek

    Kudüs ilimle fethedilecek

    Meclis de bizi görecek mi?

    16 Nisan’da tuzak kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Kardeşimi görmeye gidiyorum, sarılmama izin vermiyorlar
    Genel

    16 Nisan’da tuzak kuruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlı kadıları örnek alınacaksa
    Emin Fırat

    KHK’lar cezalandırma aracı olmamalı
    Genel

    Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek
    Genel

    Dünürü BDDK'ya, damadı New York ataşeliğine atandı
    Genel

    'Tek tip kıyafet' Bakanlar Kurulu'nda
    Osman KOYUNCU

    Risale-i Nur niçin Siyasal İslam’ı reddeder?
    Genel

    Çiftlik Bank hakkında flaş gelişme
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’dan nasıl görünüyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.