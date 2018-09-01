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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Doğu Türkistan’daki zulme sessiz kalmayın

01 Eylül 2018, Cumartesi 00:44
Doğu Türkistan’daki Müslümanlara yapılan zulüm dünyanın tepkisini çekti. ABD kongre üyesi çok sayıda isim, Çin’e yaptırım isteyen bir mektup kaleme aldı.

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ABD Kongre üyesi çok sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat isim, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki “Müslüman azınlığa kötü muamelesi” dolayısıyla Çin’e yaptırım getirilmesini talep eden mektup kaleme aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e gönderilen mektupta, spesifik olarak hangi Çinli yetkililere yaptırım kararı alınması gerektiği belirtiliyor. Başkanlığını Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun yaptığı Kongre İdarî Çin Komisyonu tarafından gündeme getirilen mektupta, “Müslüman etnik azınlıklar keyfi tutuklamalara, işkencelere ve dinî pratiklerinde ve kültürlerini yaşamada korkunç kısıtlamalara maruz kalıyor. Ayrıca hayatlarının her anını gözetleyen sistemlerle gözetleniyorlar.” ifadelerine yer verildi.

“Küresel Magnitsky Yasası uygulansın” talebi

Kongre üyeleri, mektupta Trump yönetimine hitaben, “Üst düzey Çin hükümet ve Komünist Partisi yetkililerine karşı Küresel Magnitsky yaptırımlarının uygulanması için çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı. İnsan hakları ihlâlleri bağlamında yabancı ülke yetkililerine ABD yönetiminin yaptırım getirmesine imkân sağlayan Küresel Magnistky Yasası’nın kullanılmasını isteyen vekiller, Çinli bazı firmalara da aynı kapsamda yaptırım getirilmesini talep etti. Geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığı, Sincan’da yüz binlerce hatta belki milyonlarca Uygur ve diğer Müslümanların zorla tutulmalarından duyduğu endişeyi dile getirmişti. 

Kıyımlar sürüyor

Akademisyen Timur Kocaoğlu, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ilişkin yaptığı paylaşımında, ‘’Günümüzde herkesin gözü önünde büyük bir “insanlık Kıyımı” yaşanıyor: Doğu Türkistan’daki kıyımın boyutu anlatılacak gibi değil! Bu gönüllerimizi yaralaması yanında, o eşsiz Türkçe eserleri yazan Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Haciplerin torunları bugün yeryüzünden bütünüyle kazınarak yok edilme eşiğinde duruyorlar! Kudüs başşehir yapıldı diye bir kaşık suda fırtına kopararak yiğitlik yaptığını sananlar, Doğu Türkistan Türklerinin yok edilişine gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış bir durumda sessiz kalıyorlar. Üstelik, bu ekonomik darboğazda Çin’i “can simidi” sayarak, Uygur Türkleri konusunda Çin’e tek bir söz edemiyorlar! Yazıklar olsun! Elimdeki Divanu-lugati’t-Türk ile Kutadğu Bilig kitaplarından kan damlıyor, onları okuyamıyorum.’’ ifadelerini kullandı. 

 

AA

Etiketler: Doğu Türkistan, ABD, Çin, Uygur
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