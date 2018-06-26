Ebru İsrail’de 15 gündür tutsak

İsrail askerî mahkemesi, Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için geldiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanında gözaltına alınan Ebru Özkan’ın gözaltı süresini bir hafta daha uzattı.

Her yıl Ramazan ayında Kudüs’ü ziyarete giden Ebru Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, müvekkilinin “İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi” suçlamalarıyla bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi. İsrail’in kuzeyinde yer alan Salim askeri bölgesindeki askeri mahkemede görülen duruşmada İsrail polisinin Özkan’ın gözaltı süresinin 9 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin bir hafta uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

Amacı Kadir Gecesi’ni orada geçirmekti

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Bunun üzerine bir üst mahkeme olarak işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Offer Askeri Mahkemesi’ne başvurduklarını dile getiren Hamayse, Ebru Özkan’ın yarın Offer’de yeniden hâkim karşısına çıkacağını dile getirdi. Ebru Özkan’ın kardeşi Elif Özkan’dan aldığımız bilgiye göre ablası Ebru Özkan bir tur şirketi aracılığıyla Kudüs’e gitmişti. Özkan, “Pazartesi tekrar bir mahkeme oldu ve 7 gün daha uzatıldı gözaltı süresi. Avukat bu duruma itiraz etti ve bugün 15.30da itiraz mahkemesi var. Neden tutuklandığı hakkında söylenilen tek şey güvenlik tehdidi. Gitme amacı Kudüs’ü ziyaret ve Kadir Gecesi’ni orada geçirmekti” dedi. İsrail hapishanelerinde tutsak olan Ebru Özkan için “EBRU İÇİN SES VER” #EbruOzkanTutsak” Hashtagi ile Twitter’da kampanya başlatıldı.

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba