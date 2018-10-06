"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

En büyük insanî krizden biri

06 Ekim 2018, Cumartesi 18:20
BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, “Yemen, dünyanın en büyük insanî rizlerinden birini yaşıyor. Yemen’de durum zaten dayanılmaz bir hal aldı. Ülke çapında sayısız kişi ölümün eşiğinde” dedi.

Dünya Yemen’i unuttu

Yıllardır iç savaşla boğuşan ve dünyanın en büyük insanî krizlerinden birini yaşayan Yemen’de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı, milyonlarca kişinin yaşadığı açlık tehlikesini daha da şiddetli hale getiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, BM’nin resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Yemen, dünyanın en büyük insanî krizlerinden birini yaşıyor. Yemen’de durum zaten dayanılmaz bir hal aldı. Ülke çapında sayısız kişi ölümün eşiğinde. Para biriminin düşüşüne çare bulunmaması durumunda geri dönülmeyecek bir noktaya ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

8 milyon Yemenliye yardım 

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve yardım ortaklarınca aylık yaklaşık 8 milyon Yemenliye gıda yardımı yapıldığını belirten Grande, Yemen riyalindeki değer kaybının sürmesi durumunda 3,5 ila 4 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarında bulundu.

Grande, geçen bir ay içerisinde riyalin hızla değer kaybetmesi dolayısıyla temel gıdaların fiyatlarında aşırı artış yaşandığını dile getirdi.

Yemen’de meşrû yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.  Birleşmiş Milletler’e göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de ülke nüfusunun yüzde 75’i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Haber Merkezi

Etiketler: Yemen, BM, insan, Suudi Arabistan
Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük insanî krizden biri

    Çin’e baskı yapın

    Tekonoloji odaklı girişimler ODTÜ'nün gözdesi oldu

    TL ile sözleşme dönemi başladı

    Göçmenler, Akdeniz’de ölüme terk edilemez

    Filistinli gazeteciler için Âcil çağrı

    Endonezya'da yaralar sarılıyor

    İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma sınırını 6 mile indirdi

    "Sarayda kriz yok, kriz vatandaşın mutfağında, elektriğinde var"

    Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmen sayısı iki kat arttı

    EGM'nin tütün, alkol, ve madde kullanımı raporu dikkat çekti

    Erdoğan: Türkiye'de kriz yok

    Avukat Ömer Kavili serbest bırakıldı

    İsrail, işgal faaliyetlerini uluslararası toplumdan saklıyor

    1 haftada 805 düzensiz göçmen yakalandı

    6 ilde eş zamanlı PKK operasyonu: 49 gözaltı

    Erdoğan: McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti almayacağız

    "Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 küçülecek"

    Yüksek yargı mensubları 'yargıda şeffaflığı' konuşacak

    Çin ve Fransa kayıp Interpol başkanı için harekete geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Krizin başındayız
    Genel

    Gözaltındayken Demirel aradı, bize sahip çıktı
    Genel

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin AB’ye dönmesi için
    Ali FERŞADOĞLU

    “Baban ne iş yapar?”
    Genel

    Babası konuştu, kızı çevirdi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “daha iyi durumda” imiş
    ŞAKİR ARGIN

    Bir afişle değişen hayat
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemin hışırtısını kimler duymaz?
    Abdil YILDIRIM

    Cennette Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.