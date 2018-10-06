En büyük insanî krizden biri

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, “Yemen, dünyanın en büyük insanî rizlerinden birini yaşıyor. Yemen’de durum zaten dayanılmaz bir hal aldı. Ülke çapında sayısız kişi ölümün eşiğinde” dedi.

Dünya Yemen’i unuttu Yıllardır iç savaşla boğuşan ve dünyanın en büyük insanî krizlerinden birini yaşayan Yemen’de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı, milyonlarca kişinin yaşadığı açlık tehlikesini daha da şiddetli hale getiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, BM’nin resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Yemen, dünyanın en büyük insanî krizlerinden birini yaşıyor. Yemen’de durum zaten dayanılmaz bir hal aldı. Ülke çapında sayısız kişi ölümün eşiğinde. Para biriminin düşüşüne çare bulunmaması durumunda geri dönülmeyecek bir noktaya ulaşacağız” ifadelerini kullandı. 8 milyon Yemenliye yardım BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve yardım ortaklarınca aylık yaklaşık 8 milyon Yemenliye gıda yardımı yapıldığını belirten Grande, Yemen riyalindeki değer kaybının sürmesi durumunda 3,5 ila 4 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarında bulundu. Grande, geçen bir ay içerisinde riyalin hızla değer kaybetmesi dolayısıyla temel gıdaların fiyatlarında aşırı artış yaşandığını dile getirdi. Yemen’de meşrû yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten beri Yemen hükümetine destek veriyor. Birleşmiş Milletler’e göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de ülke nüfusunun yüzde 75’i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Haber Merkezi

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