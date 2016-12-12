Endonezya Arakanlı Müslümanlara yardıma hazırlanıyor

Endonezya insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin geçen hafta ziyaret ettiği Myanmar'da hükümetin Arakan Müslümanlarına yapılacak yardımları kabul edeceğini açıklaması üzerine Rohingyalara yardıma hazırlanıyor.

Endonezya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (HAM) Yönetim Kurulu üyesi Muhammad Nurkhoiron, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'da yaşananların insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, "Myanmar'da insanlık suçu işleniyor. Özellikle Arakan Müslümanlarına yapılanlar uluslararası tepki çekiyor. Bu konuda Myanmar hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu alması gerekiyor." dedi. "Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" Hükümetin söz verdiği gibi kapılarını uluslararası yardımlara açması üzerine gerekli yardım faaliyetlerine başlayacaklarını aktaran Nurkhoiron, "Mağdurlara yardımda bulunmamız için Myanmar hükümetinin uluslararası kurumların bu yöndeki taleplerine izin vermesi gerekiyor. Gerekli onayın verilmesiyle HAM olarak üzerimize düşeni yaparak, yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. Nurkhoiron, Myanmar'da yaşananların artık uluslararası bir sorun haline dönüştüğüne dikkati çekerek, "Myanmar hükümeti, ülkede yaşanan insan hakları ihlaline bir çözüm bulmalı. Öncelikle hükümetin sorumluluk alarak adım atması gerekiyor." diye konuştu. Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: Arakan'da 'insanlığa karşı suç' işleniyor Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/dunyanin-en-fazla-zulum-goren-toplumu-arakan-da-insanliga-karsi-suc-isleniyor_417463 AA

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