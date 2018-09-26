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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Erdoğan ve Çipras ne konuştu?

26 Eylül 2018, Çarşamba 18:30
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in New York’taki 73. Genel Kurul toplantısının ardından bir araya geldi.

Türkiye’de sınırı geçtiği gerekçesiyle tutuklanan 2 Yunan askerinin serbest kalmasının ardından Salı ilk kez bir araya gelen liderlerin görüşmesinde Çipras, Kıbrıs meselesi, göçmenler, Ege’deki ihlâller ve uluslar arası hukuka saygı konularını gündeme getirdi. Yunanistan Başbakanı, Heybeliada’da bulunan Ruhban Okulu’nun açılması meselesini de Erdoğan’la konuştu. Yunan hükümeti kaynaklarına göre, iki lider arasında New York’taki toplantıda ‘iyi bir iklim’ gözlemlenirken, temasları sürdürmek ve güven artırıcı önlemler almak konusunda ortaklaşıldı. Erdoğan ve Çipras, sığınmacı akınına karşı işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı. Masada ayrıca kaçakçılar, terörle mücadele ve güvenlik konusu da yer aldı.  

Etiketler: erdoğan, çipras
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