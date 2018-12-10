"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ermenistan'daki seçimin galibi "Benim Adımım" ittifakı oldu

10 Aralık 2018, Pazartesi 09:15
Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi, yüzde 70,4 oy alan Nikol Paşinyan önderliğindeki "Benim Adımım" ittifakı oldu.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonunu, dün düzenlenen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre, seçimde 2,5 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 48,6'sı oy kullandı.

 

Geçici Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi "Toplumsal Sözleşme" öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakı oyların yüzde 70,4'ünü aldı.

Meclise Paşinyan'ın ittifakı dışında iki parti girebildi

Ermenistan meclisine Paşinyan'ın ittifakı dışında barajı aşabilen iki parti girebildi. Bunlar, yüzde 8,2 oy alan iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6,3 ile Edmon Marukyan başkanlığındaki Parlak Ermenistan Partisi oldu.

Sarkisyan'ın partisi meclise giremedi

Daha önce iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi yüzde 4,7, Taşnak partisi ise yüzde 3,9 oy alarak baraj altında kaldı ve meclise giremedi. 

Ermenistan'da ittifaklar için yüzde 7, tek başına katılan siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajı bulunuyor. 

Seçimlere katılım beklenenden oldukça düşük kaldı. Yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı Ermeni seçmenin yüzde 48,6'sı oy kullandı. Önceki seçimde bu oran yüzde 60 olmuştu. Ermenistan'daki erken genel seçimde 11 parti ve ittifak yarışmıştı. 

Ermenistan'da 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan'ın anayasa değişikliği yaptıktan sonra başbakan olarak iktidarını sürdürmesine itiraz eden on binlerce kişi, yoksuzlukla mücadele ve daha fazla demokrasi gibi taleplerle nisan ayında gösteriler düzenlemişti. Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmiş, gösterilere öncülük eden Paşinyan, partisinin 105 üyeli mecliste 9 milletvekili olmasına rağmen protestolara karşı koyamayan birçok parlamento üyesinin oylarıyla başbakan seçilmişti.

Paşinyan, ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyerek erken seçimin önünü açmak için ekim ayında başbakanlık görevinden istifa etti. Bunun ardından parlamentoda yapılan iki oylamada da başbakan belirlenemedi. Böylece 9 Aralık'ta erken seçim düzenlenmesi kararı alındı. Paşinyan'ın bu sürede geçici başbakan olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Halkın 5 yıl için seçtiği milletvekillerinin ilerleyen günlerde parlamentoda yapacağı oylamayla başbakan belirlenecek.

AA

Etiketler: ermenistan
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'nin en yüksek mahkemesinden Brexit sürecine ilişkin dikkat çeken karar

    "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi?''

    TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı

    Çanakkale'de minibüs ile tır çarpıştı: 4 ölü, 16 yaralı

    Kaşıkçı'nın son sözleri

    Ermenistan'daki seçimin galibi "Benim Adımım" ittifakı oldu

    ABD'li senatör: Cinayeti yöneten kişi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu

    Macron'un 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklaması bekleniyor

    Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, Mursi'yi destekleyen koalisyondan çekildi

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur

    Eğitimde teftiş yetersiz

    Sema Allah’a ulaşmak için yapılır

    5 bin ton et ithal edilecek

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin

    Bulgaristan'da "İslamiyet'e Katkı" ödülü verildi

    Twitter CEO'su Dorsey'e Myanmar paylaşımı tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik

    Suud: Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

    Fransa'dan Trump'a: İşlerimize karışma

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Din hizmeti siyasetle değil, irşadla olur
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz
    Süleyman KÖSMENE

    Şüpheli şeylerden sakınmak
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ahiretin bekleme salonu
    Genel

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    5 bin ton et ithal edilecek
    Cevher İLHAN

    “İlâç sıkıntısı” itirafı
    Genel

    "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi?''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.