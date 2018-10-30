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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Esed rejiminden insani yardıma engel

30 Ekim 2018, Salı 20:04
BM, Suriye'nin güneybatısındaki Rukban kampına yapılacak insani yardım sevkiyatının ertelendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneybatısındaki Rukban kampına yapılacak insani yardım sevkiyatının ertelendiğini duyurdu.

Beşşar Esed rejiminin ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet gönderileceği duyurulan BM insani yardım konvoyu, rejimin engellemelerinden dolayı bir türlü hareket edemiyor.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali Al-Za'tari, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rukban'a 27 Ekim'de ulaşacağı duyurulan konvoyun hareketinin ertelendiğini belirtti.

Erteleme nedenini "güvenlik" gerekçelerine bağlayan Al-Za'tari, konvoyun bölgeye hareket etmesi için Esed rejimiyle görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

Ali Al-Za'tari, insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, konvoyun Rukban'a ne zaman hareket edeceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği Rukban kampına nihayet yardım ulaştırabileceklerini duyurmuştu.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve sağlık yardımlarından oluşan konvoyu geçen hafta içinde göndermeyi umduklarını kaydetmişti.

AA

Etiketler: BM, Suriye, yardım, Esad, zulüm
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