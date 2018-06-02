"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Esed ve terör örgütü YPG arasında petrol takası anlaşması

02 Haziran 2018, Cumartesi 12:25
Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasında petrol takasını öngören anlaşma sağlandı . Örgüt, işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak .

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya vardı.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK terör örgütü Deyrizor'da işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den elde ettiği ham petrolü mazot karşılığında rejimle takas konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği, YPG/PKK'nın rejime verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.

Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın El Ömer yatağından çekilmesinin ardından onlarca ABD askeri YPG/PKK'lı teröristlerin safında bölgeyi koruma altına almıştı.

Kaynaklar, ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer'den günde yaklaşık 15 bin varil petrolün çıkarıldığını kaydetti.

Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

Bu petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki bütün petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

AA

Etiketler: Suriye, YPG, petrol
Okunma Sayısı: 412
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener'den 'kamyon' olayına tepki

    Belki de en gergin kongre: Tarihi seçimin ilk günü sona erdi...

    Gazze’nin 'yardım meleği' gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Akşener: Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?

    ABD’de marul salgını alarmı: Ölü sayısı artıyor!

    'Bu İnce'ye dava açın'

    Malezya'da 1MDB yolsuzluk suçlamaları: Eski Başbakanın eşi de ifadeye çağırıldı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    Arap Birliği'nden ABD'ye 'veto kınaması'

    Koalisyon güçleri askeri hedefler yerine sivil hedefleri vuruyor

    Demirtaş'ın cezaevindeki seçim konuşması TRT'den yayınlanacak

    İran güçleri Suriye'nin güneyinden çekilecek

    Esed ve terör örgütü YPG arasında petrol takası anlaşması

    Bediüzzaman'ın tefekkür yeri Faraşin Yaylası'na huzur hakim

    Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşıyla telefonda Suriye’yi görüştü

    Oy pusulalarını PTT taşıyacak

    Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

    İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu" Holanda'da

    25 Türk Bankası 'negatif izlemeye' alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaliteli kazık
    Genel

    Nefret söylemi kaybettiriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) teravih namazı kılması
    Cevher İLHAN

    İktidarın “cek-cak”larla dolu vaadleri
    Genel

    Terör bittiyse OHAL niye var?
    Ahmet BATTAL

    Eeey Avrupa! Sizin yel değirmeni kaç kanatlı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÜNÜVAR

    İnce düşüncenin simgesi: Şehzade Camii
    Mehmet ÇETİN

    Kuyumcunun zekât hesapları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.