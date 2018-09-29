F-35 tipi savaş uçağı ilk kez kaza geçirdi

ABD Deniz Piyade Kolordusu filosunda yer alan bir F-35B tipi yeni nesil savaş uçağı, dün South Carolina eyaletindeki eğitim uçuşu sırasında düştü. Açıklamada, pilotun fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan atladığı ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

F-35 savaş uçağının geçirdiği ilk kaza olarak kayıtlara geçti. Kazanın dün akşam TSİ 18.15 civarında meydana geldiği ve uçağın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Düşen uçağın F-35'in B modeli olduğu ve Deniz Piyade Kolordusu filosunda yer alan jetlerden biri olduğu belirtildi.

Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Projenin toplam maliyetinin ise 1,5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Projenin diğer ortakları arasında Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, İsrail, İtalya, Finlandiya, Japonya, Hollanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Güney Kore yer alıyor.

Ancak uçağın üretiminde bazı gecikmeler yaşandı. 2014 yılı itibariyle programının maliyetinin öngörülen bütçeyi 163 milyar dolar aştığı ve öngörülen sürenin de yedi yıl gerisinde olduğu açıklandı.