'Facebook Kudüs anketini engelledi' iddiası

İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ), "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini bildirdi.

İKGF-Dİ açıklamasında, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiği kaydedildi. Facebook'tan 'Kudüs anketi' özrü Açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El-Cuneydi'nin, 25'e yakın silahlı İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafın anket kapağı olduğu sayfanın engellenmesinin ve demokratik değerler çerçevesinde ifade hürriyetinin engellenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Facebook'un tavrının sosyal medyada protesto edildiği ifade edilen açıklamada, İKGF-Dİ tarafından Facebook yönetimine, açıklama için resmi başvuru yapıldığı da bildirildi. AA

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