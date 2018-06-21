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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Filistin'de sağlık sistemi çökmek üzere

21 Haziran 2018, Perşembe 16:34
BM İnsan Hakları özel raportörleri, İsrail'in 14 binden fazla Gazzeliyi yaralamasının ardından bölgedeki sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları özel raportörleri, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin "kırılma noktasında" olduğu uyarısında bulundu.

BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk ve BM'nin Sağlık Konusundaki Özel Raportörü Dainius Puras, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gazze halkının "karşı konulamaz" sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma geniş çaplı yardım çağrısı yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail'in 11 yıldır sürdürdüğü abluka yüzünden zaten zayıf düştüğüne dikkat çekildi.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde binlerce kişinin yaralandığı anımsatılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarıyla sağlık sisteminin "kırılma noktasında" olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerde yaralanan 8 bin Gazzelinin hastanelere kabul edildiği ve 3 bin 900'den fazlasının "hakiki mühimmatla" yaralandığına işaret edildi.

Doğu Kudüs'ün de dahil olduğu Batı Şeria'daki sağlık hizmetlerine erişmek için Gazzelilerin İsrail makamlarına 93 başvuru yaptığı ve bunlardan sadece 24'ünün onaylandığını aktaran özel raportörler, İsrail'in "sağlık haklarını ihlal etmesine" tepki gösterdi.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelerin sıradaki yaralıları almak için mevcut hastaları erken taburcu etmek zorunda kaldığı belirtilerek yaklaşık 6 bin ameliyatın da ertelendiği ifade edildi.

Özel raportörler Lynk ve Puras, şunları kaydetti:

"Son 12 hafta boyunca İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan binlerce Gazzelinin tedavisi ve bakımının Gazze'de zaten zorlanan sağlık sisteminin kırılma noktasına geldiği yönündeki güvenilir raporlardan derin endişe duyuyoruz."

Özel Raportörü Lynk, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli göstericilere karşı güç kullanmasının "kasten öldürme suçu" ve "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurgulamıştı.

AA

Etiketler: BM, Filistin, Gazze, hastane, sağlık
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