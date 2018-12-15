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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'

15 Aralık 2018, Cumartesi 11:35
Parlamenterlerarası Kudüs Platformu Başkanı Hamid el-Ahmar, Filistin'in ebedi başkentinin Kudüs olduğunu dile getirerek, "Kudüs Yahudileştiriliyor. Halk temel haklarından yoksun bırakılıyor." dedi.

İstanbul'da düzenlenen Parlamenterlerarası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuşan Hamid el-Ahmar, konferansın temasının "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs" olduğunu dile getirerek, "Kudüs Yahudileştiriliyor. Halk temel haklarından yoksun bırakılıyor. Mülklerini satın almayı planlıyorlar. Yahudi yerleşimciler her tarafı kuşatmış durumda. Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi adına eşi benzeri görülmemiş saldırılar düzenleniyor." dedi.

"Filistin için savaşan Selçuklu ve Osmanlı mücahitlerini unutmayacağız"

Filistin Meclis Başkanı Yardımcısı ve Parlamenterlerarası Kudüs Platformu üyesi Hasan Harişe ise Filistin Meclisi, tutuklu milletvekilleri, Kudüs halkı, şehit yakınları, tüm Filistin ve halkı adına, "Bizleri hezimetten zafere götüren, yüzlerce yıldır Filistin ve Kudüs için savaşan Selçuklu ve Osmanlı mücahitlerini unutmayacağız." diye konuştu.

Harişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen dünya iradesine meydan okuyarak kararında ısrarcı davrandığını söyledi.

Harişe ayrıca şunları kaydetti:

"(Trump'ın) Riyad konferansında atılan adımlar olmasaydı bu karar (Kudüs kararı) aslında mümkün değildi. Trump Riyad ziyaretinde Lübnan ve Filistin direnişini terör ile nitelemiş orada bulunan kişiler de bu sözleri alkışlamıştı. Bizler de İstanbul'un kalbinden Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşlerini ve Aksa murabıtlarını selamlıyoruz."

"Kudüs şehitleri İstanbul'un şehitleridir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Üyesi Azzam el-Ahmed de yaptığı konuşmada "Sayın Erdoğan ile bir yıl önce tanıştım. Bana söylediği 'Kudüs şehitleri İstanbul'un şehitleridir. Filistin şehitleri Türkiye'nin ve İslam aleminin şehitleridir' sözü hala kulaklarımda." dedi.

Ahmed ayrıca Kudüs'ü desteklemek ve korumak adına konferansa iştirak ettiklerini söyledi.

Konferans kapsamında, Parlamenterlerarası Kudüs Platformu Başkanı Hamid el-Ahmar ile Parlamenterlerarası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Selahaddin Eyyübi'nin miğferi ve 16 Türk devletinin simgelerinin bulunduğu bir hediye takdim etti.

TBMM himayesinde, Ümmetin Temsilcileri Vakfı desteğiyle düzenlenen "Parlamenterlerarası Kudüs Platformu 2. Konferansı"na ayrıca, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi Azam el Ahmad, Endonezya Meclis Başkanı Zulkifli Hassan ve 74 ülkeden milletvekilleri katıldı.

AA

Etiketler: Kudüs, İstanbul, Filistin, İsrail, Musevi
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