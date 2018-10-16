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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Filistin mahkemesinden Han el-Ahmer kararı

16 Ekim 2018, Salı 23:31
Filistin mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'de İsrail'in yıkım yapmasının engellenmesi kararı aldı.

Filistinli avukat Bessam Bahr, Beytüllahim'deki yerel mahkemenin "İsrail'in Han el-Ahmer'de yıkım yapmasının engellenmesi" kararı aldığını belirtti. 

Bahr, "Filistin mahkemesi, Han el-Ahmer'de yıkım ve tahliye konusunda davalılar (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman) ve onların emirlerine uyanların engellenmesine hükmetti." dedi.

Filistinli avukat, mahkemenin "söz konusu kararla ilgili gereken hukuki önlemleri almaları" için Kudüs banliyölerinde görev yapan Filistin polis birimlerine bir yazı gönderdiğini aktardı.

Karar sembolik ancak uluslararası mahkemelerde kullanılabilir

Filistin mahkemesi tarafından verilen kararın "sembolik" olduğuna ve İsrail tarafından tanınmadığına işaret eden Bahr, "Ancak bu karar, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için Filistin resmi kurumları tarafından kullanılabilir." diye konuştu.

Bahr ayrıca İsrail'in Han el-Ahmer'de uluslararası hukuka göre savaş suçu işlediğini, evleri yıkma ve bölge sakinlerini tahliye etme hakkı olmadığını vurguladı.

Filistin yargısının ilk kez İsrail hakkında bir karar aldığı belirtiliyor.

Filistinli avukatlar Bessam Bahr ile Cuma Ebu Ramis, Han el-Ahmer'in yıkılması ve bölge sakinlerinin tahliyesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman hakkında dava açmıştı.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

AA

Etiketler: İsrail, işgal, Filistin, yıkım, hukuk
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