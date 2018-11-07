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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Filistinli sembol isimlerinden olan genç Aid Ebu Amr konuştu

07 Kasım 2018, Çarşamba 15:29
Gazze'deki gösterilerde çekilen sembol fotoğraftaki Filistinli genç Aid Ebu Amr, yaşadığı acılara rağmen mücadele için kararlı olduğunu söyledi.

Ebu Amr, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kalkması için sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilerde iki gün önce yaralandı.

İsrail askerlerinin gösterilerde açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Ebu Amr, tedavisinin ardından Gazze'nin doğu kesiminde bulunan Zeytune Mahallesindeki evine geldi.

Odasında yatağa uzanmış bir şekilde bulunan Ebu Amr, kendisini ziyaret eden yaptığı açıklamada, çektiği acılara rağmen iyileşince İsrail'e karşı barışçıl gösterilere katılmaya devam edeceğini belirtti.

Ebu Amr, "Yaralarım, barışçıl direnişi sürdürme irademi kırmadı. İsrail askerleri, irademi ve azmimi yok edemeyecek. Barışçıl direnişe devam edeceğim." dedi.

İsrail askerlerinin birkaç kez ateş ettiğini, birkaç denemenin ardından başarılı olduklarını ve kasıtlı olarak yaraladıklarını belirten Ebu Amr, askerlerin sembol fotoğraftan ötürü kendisini hedef aldığını dile getirdi.

Fotoğrafının, Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetildiğini ve dünya kamuoyunda yer aldığını hatırlatan Ebu Amr, İsrail'in fotoğrafın yayılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Başladığı günden bu yana gösterilere bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapanla katılan Ebu Amr, "Sınırda tamamen barışçıl bir şekilde bulunuyoruz. Elimizde bayraklarla direniyoruz. İşgalciler ise birçok ihlal gerçekleştiriyor." diye konuştu.

İsrail askerlerinin insanlığın ne demek olduğunu bilmediğini söyleyen Ebu Amr, ayrıca barışçıl gösterilerin ne manaya geldiğini anlamadıklarını belirtti.

Sembol fotoğraf

AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın yaklaşık üç hafta önce Gazze Şeridi'ndeki gösterileri takibi sırasında yakaladığı fotoğraf karesi, Fransız ressam Eugene Delacroix'in Fransız Devrimini konu alan "Halka Yol gösteren Özgürlük" tablosuna benzetilmiş, sosyal medyanın yanı sıra dünya basınında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Bir elinde Filistin bayrağı, diğerinde sapan tutan Ebu Amr'ın yer aldığı ve çevreden yükselen siyah dumanların ön plana çıktığı bu fotoğraf karesinin, Filistin direnişinin sembollerinden biri olacağı ifade edilmişti.

Dünyaca ünlü "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosunda da özgürlüğü simgeleyen kadının bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise süngü takılmış bir tüfek detayları göze çarpıyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

Etiketler: filistin, gazze, abluka, israil zulmü
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