Finlandiya'nın kuzeyine meteor düştü

Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Laponya bölgesine meteor düştüğü bildirildi.

Finlandiya Uzay Ajansından yapılan açıklamada, Laponya bölgesine düşen meteorun büyük olduğu ancak atmosferde yanarak yeryüzüne düşmesi nedeniyle herhangi bir tahribat meydana gelmediği belirtildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre ise gece geç saatlerde meteor ateş topunun bölgeyi kısa süre gündüz gibi aydınlatması nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Görüntüler, kuzey ışıklarını yakalamak için bölgede 24 saat çekim yapan güvenlik kamerasıyla kaydedildi. AA

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