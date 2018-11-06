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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Fransa'da dört katlı iki bina çöktü: 10 kişi kayıp

06 Kasım 2018, Salı 01:34
Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde kısa süre önce boşaltılan 4 katlı iki binanın çökmesi nedeniyle 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sabah saatlerinde çöken iki bina ve çökme tehlikesi bulunduğu için yetkililerce yıkılan üçüncü bir binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Castaner, yaptığı açıklamada, Marsilya'nın tarihi kent merkezindeki binalarda 10 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini söyledi.

Binalarda bulunan 8 kişi dışında çökme anında kaldırımda görülen iki kişinin de kayıp olarak değerlendirildiğini belirten Castaner, enkaz altında kaldığı sanılan ve haber alınamayanlar hakkında çok az umutlu olduğunu vurguladı.

Castaner, her türlü ihtimale karşı arama çalışmalarının devam ettirileceğini duyurdu.

Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin ise önemli olanın enkazdan en az sayıda ölü çıkması olduğunu anlatarak, çöken binalarda ölenler olduğunu ifade etti.

Kentte saat 09.30 sularında çöken binada ilk anlarda kimsenin olduğu tahmin edilmiyordu. Daha sonra görgü tanıkları ve aynı sokakta oturan kişilerin uyarıları sonucu binalardan birinde çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi.

Kamu yayıncısı France 3, sokakta yaşayan 6 kişinin her gece boş binaya gelerek sabahladığı yönünde bir bilgi paylaştı. Kaybolanlar arasında evden dışarı çok nadir çıkan bir kadının olduğu, ayrıca sabah bırakıldığı okuldan gün sonunda alınmayan bir çocuğun annesinin de çöken binada olabileceği aktarıldı.

Yerel basın, binalardan birinin uzun süredir boş olduğunu, diğerinin ise tehlikeli görülerek yetkililerce 18 Ekim'de tahliye edildiğini yazdı.

AA

Etiketler: fransa, bina, çökme, enkaz
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