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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fransa İçişleri Bakanı: "Acil saldırı uyarısı" seviyesine geçtik

12 Aralık 2018, Çarşamba 16:04
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strazburg kentinde dün akşam yaşanan silahlı saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Fransa'da silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var!

Castaner, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında, dünkü saldırının ardından ülkenin terörle mücadele eylem planını "acil saldırı uyarısı" seviyesine çıkardıklarını belirtti.

Sınırların ve tüm Noel pazarlarındaki kontrollerin sıkılaştırılacağını ifade eden Castaner, 350 polis ve jandarmanın saldırganı bulmak için arama çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı nezdinde Devlet Sekreteri Laurent Nunez, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, henüz saldırının terör saldırısı olduğunu teyit edemediklerini belirtti.

Nunez, şu ana kadar saldırganı terörle bağdaştıracak bir unsura rastlamadıklarını ifade etti.

Bas-Rhin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü, 9'u ağır 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Strazburg Belediyesi daha önce saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İlk kez 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesi 2 yıl önce Elysee Sarayı tarafından kabul edilmişti.

Acil saldırı uyarısı, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor. Acil saldırı uyarısı ülke genelinde geçerli oluyor.

Bu seviyeye geçildiğinde otoyollar ve metrolar kapatılabilecek, eğitime ara verilebilecek.

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığı ifade edilmişti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 29 yaşındaki saldırganın "Fiş S" olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğu, kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Ayrıca polisin dün sabah saldırganın evine baskın yaptığı ancak şahsı evde bulamadığı kaydedildi.

AA

Etiketler: fransa
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