"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Fransız polisi, mülteci kampını tahliye etti

06 Eylül 2018, Perşembe 15:31
Fransız polisi, ülkenin kuzeyindeki Grande-Synthe'de çadır ve barakalarda yaşayan yaklaşık 800 mülteciyi tahliye etti.

Grande-Synthe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 07.30'da başlayan tahliye operasyonunun sorunsuz tamamlandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, şehrin tren garı ve çevresinde kurdukları çadır ve barakalardan tahliye edilen mültecilerin otobüslerle bölgedeki göçmen merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Yaklaşık 200 polis, 20'ye yakın itfaiye görevlisi ve sağlık ekiplerinin katıldığı operasyon sırasında göçmen bürosu görevlileri de hazır bulundu.

Çoğu Kuzey Irak'tan gelen mültecilerin, yapılan incelemelerden sonra sınır dışı edileceği veya iltica sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Grande-Synthe ve çevresinde yoğunlaşan mülteci ve düzensiz göçmenler, yasa dışı yollardan İngiltere'ye geçmek için mücadele ediyor.

Valilik, 2016 sonunda yıkılan "jungle" tipi mülteci kamplarının yeniden oluşmaması için tahliyeleri sıklaştırıyor.

AA

Etiketler: fransa, mülteciler, tahliye
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Suriye'deki durum, patlamaya hazır bir noktada"

    Makendonya'ya NATO üyeliği için isim anlaşması şartı

    'Şarbon hastalığı ile ilgili panik yapılacak bir durum yok'

    Terörist Mihraç Ural suikast sonucu ağır yaralandı

    UCM'den Arakan'lı Müslümanlar hakkında yeni adım

    TYB İstanbul Şubesi Başkanı Bıyıklı'dan hükümete 'yerli kağıt' çağrısı

    15 Temmuz darbe girişimi yargılamalarında iki dava dosyası birleştirildi

    Brunson'ın avukatı: Davanın gidişatı değişebilir

    İstanbul açıklarına helikopter düştü

    Müteahhitler de zorda

    Paraguay'ın Filistin'e ilişkin kararı İsrail'i kızdırdı

    Merkel'den Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler!

    'Binlercesi hala IŞİD'in elinde'

    KYK yurtlarına zam yapılacak mı?

    Erdoğan - Putin - Ruhani yarın bir araya gelecek

    ‘Daha iyi insanlar olacağız’

    Ticaret Bakanlığı: Un ihracatına sınırlama getirildi

    1 gram altın: 255 lira

    En Çok Okunanlar

    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ölümlerin yarısı nazardan
    Genel

    Profesörün Çinli eşi Türkiye’ye dönemedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En sağlam güvence ümmetin ortak bilinci
    Faruk ÇAKIR

    Kim zam yaptı?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah biliyorken neden sınava tabi tuttu?
    Genel

    Gençler göçüyor
    Ahmet BATTAL

    Anayasa ve Mahkemesi
    Osman Yiğit

    Kabirde şenlik var
    Genel

    Bakan Gül'den Rahip Brunson açıklaması
    Kadir AKBAŞ

    Yeni adlî yıl, yeni bir umut!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.