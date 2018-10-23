G7'den Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan birçok soruyu cevapsız bıraktı

Londra'da toplanan G7 Dışişleri Bakanları, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yaptığı açıklamaların "çok sayıda soruyu cevapsız bıraktığına" dikkat çekti. Suudi Arabistan ise "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun hesap verecek" diyor.

G7'den yapılan açıklamada, "Cinayetten sorumlu olanlardan hesap sorulmalı. Suudi Arabistan böyle bir şeyin asla tekrarlanmaması için gereken önlemleri almalı" denildi.

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya Dışişleri Bakanları; cinayetle ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra atılabilecek somut adımlar konusunda ise herhangi bir ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili yaptığı son açıklamada ise "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun hesap verecek" ifadeleri yer aldı.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın bu konuda kararlı olduğu, benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınacağı belirtildi.