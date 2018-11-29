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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Gazze çökmek üzere, acil adım atmak gerekiyor'

29 Kasım 2018, Perşembe 12:53
İsrail'in 12 yıldır ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yapılan kısıtlı yardımlar bölgenin içinde bulunduğu insani krizi aşmasında yeterli olmuyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor. Bununla sınırlı kalmayan İsrail, Gazze'ye zaman zaman çeşitli gerekçelerle saldırılar düzenliyor ve birçok kişinin ölmesinin yanı sıra alt yapının yıkılmasına, bölgenin enkaza dönüşmesine neden oluyor.

İsrail'in geçmişten bugüne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce aile, yeniden inşa edemezken, ekonomisi neredeyse tamamen çöken Gazze'de, birçok alanda insani kriz yaşanıyor.

İşsizlik ve fakirlik oranı gittikçe artarken, bölge yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Ancak yapılan kısıtlı yardımlar Gazze'nin bu darboğazdan çıkmasına yeterli olmuyor.

Fakirlik oranı yüzde 80

Yapılan kısıtlı yardımlar Gazze'yi içinde bulunduğu insani krizden kurtaramıyor. Gazze'de Ablukayı Kırma Halk Komitesi verilerine göre, bölgede işsizlik yüzde 70'e, fakirlik oranı ise yüzde 80'e ulaştı. Ortalama kişi başı günlük gelir yaklaşık 2 dolar civarında.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı açıklamada, "Gazze'yi içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için ablukanın kalkması, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi, altyapının yeniden inşa edilmesi gibi pek çok adım atılması gerekiyor." dedi.

"Gazze'de ekonomi tamamen çökmüş durumda." ifadelerini kullanan Hudari, bölge için yeni projelerin geliştirilmesi, halihazırdaki projelere desteğin arttırılması ve özel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye 200 ürünün girişini yasakladığını, bu ürünlerin çoğunluğunun bölgedeki fabrikaları çalıştırmak için ham madde ürünler olduğuna dikkati çeken Hudari, "Bölgedeki fabrikaların yüzde 95'inin kapanması nedeniyle 250 binden fazla kişi işsiz." ifadelerini kullandı.

"1.5 milyon kişi yardımlarla yaşıyor"

Hudari, 2 milyon nüfuslu Gazze'de 1.5 milyon kişinin yerel ve uluslararası kurumlar tarafından verilen insani yardımlarla yaşadığını, ancak yardımların sorunun çözümü için yeterli olmadığını vurguladı.

İsrail'in saldırılarında tamamen yıkılan 2 bin evin finans yoksunluğu nedeniyle yeniden inşa edilemediğini aktaran Hudari, "Gazze çökmek üzere. Acil adım atmak gerekli." dedi.

Ekonomi uzmanı Muhammed Ebu Ciyab da Gazze'ye yapılan yardımların ve atılan mali adımların, ablukanın ve işsizliğin etkilerini silemediğini ve insani krizin ortadan kalkmasına imkan sağlamadığını belirtti.

Ebu Ciyab, bölge halkının yüzde 80'inin insani yardımlarla hayata tutunduğunu, İsrail'in 2008, 2012 ve 2014 yıllarından başlattığı 3 ayrı savaşın izlerinin henüz tam silinemediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü bu savaşların, sağlık, alt yapı, eğitim ve hizmet sektörlerinde çöküşe neden olduğunun altını çizen Ebu Ciyab, kriz nedeniyle geçtiğimiz senelerde yüzlerce şirket ve dükkanın kapandığını söyledi.

Ebu Ciyab, Katar'ın yaptığı acil yardımların, yalnızca bölgedeki çöküşü geciktirdiğini, insani kriz için kalıcı ve kesin çözüm olmadığını belirtti.

Katar'ın destekleri

Katar, çeşitli projelerle Gazze'ye destek veriyor. Toplu konut inşaları gibi inşaat alanlarındaki desteklerinin yanı sıra ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor.

Son olarak Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, Katar'ın Gazze'ye 150 milyon dolarlık yardım tahsis ettiğini, bunun 15 milyon dolarının, ihtiyaç sahibi ailelere ve maaşlarını aylardır alamayan memurlara dağıtıldığını belirtti.

İmadi, akaryakıt, elektrik, insani yardım gibi çeşitli alanlar için ayrılan miktarın, gelecek 6 ay içinde kullanılacağını kaydetti. 

AA

Etiketler: filistin, gazze
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