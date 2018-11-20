Gazze patlamak üzere

BM Ortadoğu Özel Koordinatörü NiKolay Mladenov, “İsrail Gazze’nin patlamak üzere olduğunu görmeli’’ dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin sorunu ve Ortadoğu’daki diğer gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda konseyi bilgilendiren BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Mladenov, Gazze Şeridi’nde 11-13 Kasım’da yaşanan çatışmaların 2014’ten bu yana en şiddetli çatışma olduğuna dikkati çekerek, “Durumun kırılganlığı, asıl siyasi konuları ele almak için sahadaki dinamiklerin kökten değişmesinin aciliyetini gösteriyor” diye konuştu. İsrail askerinin, Filistinli göstericilere sert müdahalesine de dikkati çeken Mladenov, İsrail’in, göstericilere karşı ısrarla gerçek mermi kullanmasına ilişkin endişelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Mladenov, uluslararası toplumu da Filistin konusundaki çabalara destek vermeye çağırarak, “İsrail, Gazze’nin patlamak üzere olduğunu görmeli. Bu patlamanın önüne geçilmesi adına insanlar hayatlarının normalleştiğini görmeli ki bunun için de ablukanın gevşetilmesi ve en nihayetinde kaldırılması gerekir” görüşünü paylaştı.



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İsrail bu yıl 52 çocuk katletti

Dünya Çocukları Savunma Hareketi-Filistin tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana Gazze Şeridi’nde 46, Batı Şeria’da da 6 olmak üzere 52 Filistinli çocuğun İsrail saldırılarında şehit olduğu belirtildi. İsrail güçlerinin gerçek mermi de dahil olmak üzere Filistinli çocuklara karşı aşırı güç kullandığı belirtilen açıklamada, şehit edilen 52 çocuktan 18’inin başından vurulduğuna dikkat çekildi. Özellikle 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde devam eden barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine katılan çocuklar, sık sık İsrail güçlerinin hedefi haline geliyor. İsrail askerlerinin Gazze’deki saldırılarının en son çocuk kurbanı, keskin nişancı tarafından başından vurulan 12 yaşındaki Nasır Musabbih olmuştu.