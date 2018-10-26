Geri dönüşümde Avrupa'nın en kötü ülkeleri açıklandı

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı rapor kentsel atıkların geri dönüşümü konusunda AB’nin en kötü ülkelerini ortaya çıkardı. Bunlar; Malta, Romanya, Yunanistan ve Kıbrıs olarak tespit edildi. Rapor 14 ülkenin AB’nin 2020 kentsel atık geri dönüşüm hedeflerini yakalamasının tehlikede olduğunu gösterdi.

Türkiye'nin yer almadığı rapora göre en kötü sicile sahip Malta, Romanya, Yunanistan ve Kıbrıs 2016 yılında kentsel atıkların yüzde 20’sinden daha azını geri dönüştürdü. AB’nin 2020 hedefleri kentsel atıklarının yüzde 50’nin işlenip geri kazandırılmasını öngörüyor. Ancak bu dört ülke hedefin oldukça uzağında kalırken 10 ülkenin de daha bu hedefi yakalamasının zor olduğu anlaşıldı.

En “kirli” ülke Malta

AB içinde kentsel atıkların en düşük geri dönüşüm oranına sahip ülke Malta. Bu ülkede çöplerin sadece yüzde 7’si geri dönüştürülürken yüzde 83’ü ise çöp sahasına gidiyor. Malta’yı Romanya (yüzde 13 geri dönüşüm, yüzde 69 çöp alanı), Yunanistan (yüzde 17 geri dönüşüm, yüzde 83 çöp alanı) ve Kıbrıs (yüzde 17 geri dönüşüm, yüzde 75 çöp alanı) takip ediyor.

Türkiye'de toplumun yüzde 30'u 'geri dönüşüm kutusunu' hiç duymamış

Öte yandan Türkiye'de toplumun yüzde 30'u 'geri dönüşüm kutusunu' hiç duymadığı ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 2017’de yaptıkları bir araştırmada toplumun üçte birinin geri dönüşüm kavramından haber olmadığının ortaya çıktığını söylemişti.