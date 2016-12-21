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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

"Güney Kore devlet başkanlığına aday olacak mısınız?"

21 Aralık 2016, Çarşamba 11:42
BM Genel Sekreteri Ban, "Ulusuma yardımı olacaksa, çekinmeden kendimi yakarım." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, genel sekreterlik görev süresinin dolmasının ardından Güney Kore'ye dönerek ülkesine yardımcı olabilmek için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberinde, BM genel sekreterlik görev süresi 31 Aralık'ta dolacak Ban'ın ihtiyaç duyulduğu takdirde ülkesine yardımcı olmak için elinden geleni yapma konusunda istekli olduğu belirtildi. Ban, New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ulusuma yardımı olacaksa, çekinmeden kendimi yakarım." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, "Güney Kore devlet başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna, ülkesine hangi alanda hizmet edebileceği konusunda son kararını vermediğini dile getiren Ban, "Ne yapacağıma, vatandaşlarımla görüşerek onların düşüncelerini dinledikten sonra karar vereceğim. Önemli olan onların görüşleri." şeklinde konuştu.

BM genel sekreterliği görevinden önce Güney Kore dışişleri bakanlığı yapan Ban, BM'de yaklaşık on yıl boyunca edindiği tecrübeleri, Güney Kore'nin ilerlemesi ve gelişmesi için kullanabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri olarak iki dönem görev yapan Ban Ki-mun görevini 31 Aralık 2016'da Portekizli Antonio Guterres'a devredecek.

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse ülkede 2017'nin aralık ayında yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor. 

AA

Etiketler: bm, ban ki-mun, güney kore
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