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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Gürcistan'dan Gülen okulu hakkında karar

04 Şubat 2017, Cumartesi 20:03
Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Batum'daki Gülen Hareketi ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını tespit edilen eksiklikler nedeniyle iptal etti.

Gürcistan Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmi kararının 10 çalışma günü içinde yayınlanacağını belirtti.

Okulda eğitim süreci durdurulacak

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

Okulların sayısı 7'den 5'e düştü

Gürcistan'da kamuoyununda Gülen Hareketi ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki Gülen Hareketi ile bağlantılı okul sayısı 5'e düşmüş oldu.

AA

Etiketler: gürcistan, gülen okulları
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