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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Guterres İdlib mutabakatını değerlendirdi

18 Eylül 2018, Salı 21:29
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturma konusunda mutabakata varmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 17 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib'de silahtan arındırılmış bir tampon bölge kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Varılan mutabakatın bölgedeki büyük çaptaki askeri operasyonu tersine çevirmesi ve milyonlarca sivilin içini rahatlatması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Guterres, Suriye'deki tüm taraflara söz konusu mutabakatın uygulanmasına destek vermesi, tüm bölgelere insani yardımın engelsiz ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Guterres'in Suriye'deki çatışmanın temelindeki nedenlerin incelenmesi için hızlıca harekete geçilmesi ve en nihayetinde BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

AA

Etiketler: bm, guterres, idlib, türkiye, rusya
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