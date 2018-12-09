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Hakperest Hırvat yazar: Osmanlılar yakıp yıkmadı aksine inşa ve ihya etti

09 Aralık 2018, Pazar 12:29
Romanının konusu ve yazım sürecini anlatan İvana Sojat, her şeyin arkadaşlarıyla ziyaret ettiği eski bir Osmanlı mezarlığında başladığını söyledi.

Burada yaklaşık 300 yıllık bir kemiğe rastladığını belirten Sojat, Osmanlıların "altın çağı" olarak nitelendirdiği Kanuni Sultan Süleyman dönemine ilişkin bir roman yazmaya da burada karar verdiğini ifade etti.

Sojat, romanındaki ana kahramanın İbrahim isimli bir devşirme olduğunu aktararak, adı bir zamanlar Luka olan bu çocuğun, devşirme olarak Payitaht'a götürüldüğünü ve burada İbrahim adında bir yeniçeri olduğunu anlattı.

İSKODRA KÖPRÜSÜ, BOSNA-HERSEK

Hırvat yazar, İbrahim'in oğluna anlattığı hikayeler üzerine kurduğu romanını yazarken, herhangi bir yanlışa mahal vermemek için dervişlere ve o dönemi araştıran arkadaşlarına danıştığını dile getirdi.

16. yüzyılın kanlı bir dönem olduğunu anımsatan Sojat, "Ancak burada önemli bir husus var ki o da dönemi kana bulayanın Osmanlılar değil, Hristiyanlar arasında katliamlara neden olan ihtilal ve ihtilal karşıtı hareketler olduğudur." ifadelerini kullandı.

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA CAMİİ, MISIR

"Devşirme sistemi aslında feodalizmden kaçıştı"

Sojat, Hırvatistan tarihinde ve diğer bölge ülkelerinin edebiyatlarında, Hristiyan çocukların Osmanlılar tarafından "zorla alıkonuldukları", "korkunç" ve "acımasız" olarak gösterilen devşirme sistemini, romanında farklı bir yaklaşımla anlatıyor.

O dönemde çocukların kaderlerinin doğmadan önce belirlendiğini ve ölene kadar herhangi bir şekilde gelişmelerine fırsat verilmediğini hatırlatan Sojat, "Devşirme sistemi aslında feodalizmden kaçıştı. Zira Hristiyan ailelerin çocukları doğuştan serf olmaya mahkumdu. Yetenekleri ve zekaları göz ardı ediliyordu. Eğitim görüp gelişmelerine imkan tanınmıyordu. Devşirme sistemiyle Payitaht ve yakınlarına götürülen çocuklar ise eğitilip yüksek mevkilere ulaşma fırsatı buluyordu. Bu bölge Osmanlılara birçok vezir vermiştir." dedi.

BEY KULESİ (FEODALİZM KULESİ), MAKEDONYA

Balkanlar'da Osmanlıları konu alan birçok edebi eserde suçluların kazığa oturtularak cezalandırıldığının anlatıldığına dikkati çeken Sojat, bu tür bir cezalandırma sistemininx, aslında Balkanlar'ın eski topluluklarından Ulahlara ait olduğunu vurguladı.

Sojat, Osmanlıların sürekli yakıp yıkmaya gelen bir topluluk olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "Osmanlılar fethettikleri yerleri yakıp yıkmadı aksine inşa ve ihya etti. Osmanlılar bu bölgeye gelmeden önce nehirlerimizin üzerine köprü inşa edilmemişti. Onlar, Romalıların bıraktığı yerden inşa etmeye devam etmişlerdir." diyo konuştu.

ALACA İMARET, YUNANİSTAN

Hırvatistan'ın Slavonya bölgesinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş beş cami olduğuna işaret eden Sojat, "Bu camilerden hiçbiri günümüze ulaşmadı. Bu da bizim hoşgörü seviyemizin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sojat, romanı yazdığı süreçte o dönemin yemeklerini yiyip o döneme ait şarkılar dinlediğini ve döneme uygun giyindiğini sözlerine ekledi

AA

Etiketler: Osmanlı, Hırvatistan, İvana Sojat
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