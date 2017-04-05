Hindistan'da 'inek' taşıyan Müslüman adam 'çete' tarafından öldürüldü

Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde bir Müslüman, inekleri korumak için saldırı düzenleyen çete üyeleri tarafından öldürüldü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi, çete üyelerinin kamyonlarla inek taşıyan 15 kişiyi araçlarından indirerek dövdüğünü açıkladı. Saldırıda ağır yaralanan Pehlu Khan adlı bir Müslüman'ın kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirten yetkili, cinayetle ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadığını söyledi. Çete üyelerinin saldırısına uğrayanların, panayırda sergiledikleri inekleri Haryana eyaletindeki evlerine geri götürdükleri bildirildi. Yerel televizyon kanalları, çete üyelerinin, kamyonlarında inek taşıyan Müslümanları sopa ve demir çubuklarla dövdüğünü gösteren videoları yayımladı. Hindistan'ın 1,3 milyarlık nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan Hindular, inekleri kutsal sayıyor. Aralarında Racastan'ın da bulunduğu pek çok eyalette ineklerin öldürülmesine ve etinin satılması yasak. Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde yerel parlamento, 31 Mart'ta Hayvan Koruma Yasası'nda yaptığı değişiklikle inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirmişti. Okumak için tıklayınız: Müslümanlar tepki gösterdi: Hindistan'da inek öldürmek müebbetle cezalandırılacak AA

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