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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hindu tapınağında verilen yemek zehirli çıktı: 11 ölü, 130 yaralı

15 Aralık 2018, Cumartesi 13:24
Hindistan'ın güneyinde bir Hindu tapınağında düzenlenen dini törende ikram edilen yemekten sonra 11 kişi zehirlenerek öldü. Yaklaşık 130 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.

 

Polis, Karnataka eyaletinde Chamarajnagar bölgesinde yeni inşa edilen Hindu tapınağı için düzenlenen törende verilen yemekten zehirlenen 11 kişinin öldüğnü açıkladı. Kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 130'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yemekte domatesli pilav ikram edildiği ve şikayetlerin de yemekten sonra başladığı kaydedildi.

Tapınak çevresinde bulunan birkaç karga ve köpek de ölü bulundu. Hayvanların davetlilere sunulan yemek artıklarından yediklerinden şüpheleniyor.

Olayla ilgili tapınak yönetiminden 3 kişi gözaltına alınırken, dağıtılan yemek örneklerinin incelendiği kaydedildi.

Polis gıda zehirlenmesi kanaatine varmak için henüz erken olduğunu ve test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hindistan, yemek, hastane, ölüm
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