"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hollanda'da tehlikeli provokasyon

05 Kasım 2018, Pazartesi 00:11
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail bayrağı taşıyan bir Hollandalı, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun 101. yılı nedeniyle düzenlenen protestoda göstericileri provoke etti.

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) Dam Meydanı'nda yapılan protestoda, İsrail bayrağı açan kadın, gösteriye katılanlara hakaret etti.

Ayrıca gösteride Filistin yanlısı grubu provoke eden kadının, bir çocuğun elinden Filistin bayrağını çekmesi sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

Şikayet üzerine bölgeye gelen polis, kadını uzaklaştırarak, karşıt gösteri yapan İsrail taraftarı grubun yanına gönderdi.

Filistin Evi Başkanı Amin Abou Rashed, Hollanda kamuoyuna mesaj vermek üzere böyle bir gösteri düzenlediklerini, birkaç İsrail taraftarının gerçeklerin anlatılmasını istemediği için sürekli benzer müdahalelerde bulunduklarını söyledi.

Bu hafta gösteri sırasının kendilerinde olduğunu ifade eden Abou Rashed, "Gösteri için belediyeden izin aldık ama İsrail taraftarları izin almadan bizi provoke etmek için karşıt gösteri yapıyorlar. Kalabalık olmadıkları sürece birkaç kişi ile bizim gösterimizden 35 metre mesafede durma şartı ile gösteri yapma hakları var. Fakat bize yaklaşıp provoke ile kavga çıkararak gösteri hakkımızı engellemeye çalışıyorlar." dedi.

İsrail'in her zaman korktuğuna vurgu yapan Abou Rashed, "Çünkü onlar hırsızlar ve teröristler. Bizim ülkemiz olan Filistin'de İsrail'in yaptıklarını anlatmamızı istemiyorlar. Ama elhamdülillah bugün Dam Meydanı, Filistin taraftarı ve bayrakları ile dolu. Polis bize yardımcı oldu ve provoke eden İsrail taraftarını yanımızdan uzaklaştırdı." diye konuştu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geçen ay İsrail bayrağı taşıyan bir Hollandalı, Filistin gösterisine katılan İrlanda kökenli kadına saldırmıştı. Polisin önünde gerçekleşen olay sonrası İsrail taraftarı gözaltına alınmıştı. 

AA

Etiketler: filistin, hollanda, israil zulmü
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

    Hollanda'da tehlikeli provokasyon

    UNICEF'ten Yemen'de insani kriz uyarısı: Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor!

    Gözaltına alındı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı: "Milli servet çöpe gitmesin''

    “Saklı cennet Hizan”

    Engellilerin engelleri bitmiyor

    Türkiye'de gazetecilik kolay değil

    El ele vermeliyiz

    Safra kesesindeki taşlara dikkat

    69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı

    Fransa’dan ayrılma referandumunun sonucu belli oldu

    DYP'li eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu vefat etti

    Kaçak yapıların yıkımına başlandı

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’

    Trump’ı durdurma fırsatı yakın

    Milyoner sayısı artmaya devam ediyor

    'Kendimizden eminiz'

    '6399 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi'

    ABD'nin İran yaptırımlarının başlıyor: 12 maddelik şartlar neler?

    Bakan Kurum'dan 'Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı'na ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Dolar daha düşer mi?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan neden zalim ve cahil oluyor?
    Genel

    UNICEF'ten Yemen'de insani kriz uyarısı: Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor!
    Genel

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilciler toplantısının ardından
    Ali FERŞADOĞLU

    Harf inkılâbının sebebi ne idi?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bir Gündüzalp daha göçtü
    Genel

    Yeni Asya Risale-i Nur’un öncü kuvveti
    Sebahattin YAŞAR

    Tevekkülde kuşlar gibi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.