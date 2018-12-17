"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hudeyde'de ateşkese bir gün kala silah sesleri duyuldu

17 Aralık 2018, Pazartesi 12:05
Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkese bir gün kala hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Milyonlarca Yemenli 18 Aralık'ı bekliyor

İsveç'teki görüşmelerde varılan anlaşma gereği gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Hudeyde'nin güneyinde çatışmalar hız kazandı.

Kentin güneyindeki 7 Temmuz semtinde ikamet eden Kemal Abdulgani, yaptığı açıklamada, bölgede dün akşam saatlerinden sabaha kadar aralıksız çatışmaların yaşandığını ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Abdulgani, sabah saatlerinde bir süre duran çatışmaların çok geçmeden yeniden başladığını ifade etti.

"Husiler hükümet güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdı"

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir askeri yetkili de Husilerin hükümet güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdığını söyledi.

Yetkili, "koalisyon güçlerinin yokluğundan istifade eden Husilerin, imzalanan herhangi bir anlaşmayı ihlal etme çabasında olduğunu" öne sürdü.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise hükümet güçlerinin, Hudeyde kentindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını ve 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberde ayrıca hükümet güçlerinin bir gıda fabrikasına düzenlediği saldırı sonucu fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridor" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

AA

Etiketler: hudeyde, yemen, ateşkes
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımı silindi, hesabı askıya alındı

    ABD'yi alarma geçiren yeni ''salgın''

    330 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı: TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

    Yunanistan'da özel televizyon kanalına saldırı

    Antalya'da sabah saatleri zorlu geçti

    İsrail'den 'Filistinli aileleri sürgün' hazırlığı

    Barışa tehdit, tarihe saldırı

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Cammu Keşmir'deki hadiseyi şiddetle kınıyoruz

    Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kadrolara sahibiz

    Vesayet devam ediyor

    Bu yönetmelik iptal edilsin

    Bosna Hersek'ten üzücü haberler!

    Meteoroloji'den Batı'ya sağanak, Doğu'ya kar uyarısı!

    Deyrizor'da yine cami vuruldu, yine siviller öldürüldü!

    İngiltere'de 53 milletvekilinden Müslümanları ilgilendiren önemli adım

    Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı

    Trabzonspor, İstanbul'dan 1 puanla döndü

    Fatih Portakal’dan Erdoğan’a cevap

    İndirime rağmen daralmaya devam

    Japonya'da restoranda patlama: Çok sayıda kişi yaralandı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vesayet devam ediyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaşayan ölüler
    Genel

    Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kadrolara sahibiz
    Süleyman KÖSMENE

    Asıl sorun Said Nursî’yi anlamamaktır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    50. yıla doğru
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Sünnet ve Cemaati karargâh yap
    Şükrü BULUT

    Doların efendileriyle AB’nin Şanzelize savaşı...
    Zeynep ÇAKIR

    Çok havalı bir yazı
    Genel

    Barışa tehdit, tarihe saldırı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.