'İdlib'de kapsamlı ateşkese dönülmesini bekliyoruz'

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönülmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönülmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısıyla bölge silahlardan arındırıldı.'' dedi.

Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO), Soçi mutabakatının kazanımları konusunda basın toplantısı düzenledi.

SUKO'nun Florya'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuma, İdlib'in silahlardan arındırılmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, bölgenin tamamen güvenli bir haline geldiğini anlattı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı ile Türk ordusunun İdlib'i aşırı muhalif gruplardan ve silahlardan arındırdığını belirten Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısı ile bölge silahlardan arındırıldı.'' diye konuştu