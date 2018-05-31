İdlib ve Cerablus'ta bombalı araç patlatıldı!

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Cerablus'ta meydana gelen bombalı araç patlamalarında toplam 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış sınır kapısının karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta bombalı motosiklet patlamasında 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzetbatısındaki İdlib'in Eriha ilçesinde ise sivil yerleşim alanında bir aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Patlamaların sebebi ve faili henüz bilinmiyor.
AA