İdlib ve Cerablus'ta bombalı araç patlatıldı!

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Cerablus'ta meydana gelen bombalı araç patlamalarında toplam 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış sınır kapısının karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta bombalı motosiklet patlamasında 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzetbatısındaki İdlib'in Eriha ilçesinde ise sivil yerleşim alanında bir aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil öldü, 4 sivil yaralandı. Patlamaların sebebi ve faili henüz bilinmiyor. AA

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