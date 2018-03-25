IKBY'de hükümet karşıtı ''maaş'' gösterisi: Çok sayıda memur katıldı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki memurlar, hükümetin geciken maaşları kesintili bir şekilde ödenmesine karşı Erbil ve Süleymaniye'de kitlesel gösteri düzenledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki öğretmen ve sağlık çalışanları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışan memurlar, mahkeme binası önünde bir araya gelerek hükümet karşıtı sloganlar attı.

Memurlar, maaşlarının kesintisiz ve zamanında ödenmemesi halinde bugünden itibaren başlattıkları boykota devam edeceklerini duyurup, kararlılıklarını göstermek için de çadır kurdu.

Mahkeme önündeki caddeyi trafiğe kapatan göstericiler, "mafya hükümet, "artık yeter" ve "yıkılsın bu hükümranlık" gibi sert sloganlarla hükümeti eleştirdi.

Süleymaniye kent merkezinin yanı sıra Kelar, Ranya ilçeleriyle Halepçe kentinde de gösteriler düzenlendi.

Erbil'de göz yaşartıcı gaz ile müdahale

Hükümet karşıtı gösterilen nadir yapıldığı Erbil'de yüzlerce memur, Şanedar Parkı'nda bir araya gelerek Bakanlar Kurulu binası önüne doğru yürümek istedi.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Bakanlar Kurulu çevresine, göstericilerin yaklaşmasına izin verilmezken, çevik kuvvet ekipleriyle memurlar arasında arbede yaşandı. Polisler, memurların bir araya geldi bölgeye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler gazdan etkilendi. Gösteriye, memurların yanı sıra bazı Peşmergeler de katıldı.

Hükümet karşıtı gösterilere katılan bazı Peşmergeler, "Artık yeter, cepheleri ve mevzileri korumak yerine gelin hakkımızı savunalım." şeklinde tepkilerini dile getirdi.

IKBY'deki 1 milyon 400 bin memurun geçen yılın Kasım ayına ait kesintili maaşını bu hafta içerisinde alması bekleniyor.

Bağdat yönetimi geçen hafta, yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra IKBY'deki memurların maaşlarının ödenmesi için 260 milyon dolar göndermişti.

IKBY hükümeti ise, Bağdat'ın gönderdiği para ile tüm memur maaşlarını kesintili bir şekilde ödemeye çalışacağını duyurmuştu.

Erbil ve Bağdat arasındaki bütçe ve maaş krizi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014 tarihinde Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etme kararına bir tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesiyle memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulamasıyla tam bir kördüğüm haline geldi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Mart'ta IKBY'deki bazı memurların maaşlarının gönderileceğini duyurmuştu.