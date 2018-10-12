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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

İki şirketten Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

12 Ekim 2018, Cuma 11:24
Virgin Group, Suudi Arabistan'la yatırım projesini askıya aldı. Uber, Riyad'daki konferansa katılmayacağını duyurdu.

Uluslararası yatırım şirketi Virgin Group, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan'la yapılması planlanan 1 milyar dolarlık yatırım projesini askıya aldığını duyururken, uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber ise Riyad'da yapılacak bir konferansa katılmayacağını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, Virgin Group'un kurucusu İngiliz iş adamı Richard Branson, yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddialar doğru çıkarsa Batılı ülkelerin Suudi Arabistan yönetimiyle iş yapma tutumunu tamamıyla değiştireceğini belirtti.

Suudi yetkililerden Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bilgi istediklerini ifade eden Branson, Suudi Arabistan'la yapmayı planladığı projeyi askıya aldıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan Krallığı, geçen yıl Virgin Galactic ve Virgin Orbit'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Uber'den konferansa katılmama kararı

Uber'in üst yöneticisi Dara Khosrowshahi ise 23-25 Ekim'de Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Gelecekteki Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative-FII) adlı konferansa katılmayacağını açıkladı.

Khosrowshahi, Kaşıkçı olayı ile ilgili gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, konuşma yapmasının da planlandığı FII konferansına katılmama kararı aldığını kaydetti.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) ardından Huffington Post ve Los Angeles Times da 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Uber, Cemal Kaşıkçı, ambargo
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