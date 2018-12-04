İngiltere Brexit'ten vazgeçmeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü Avrupa'nın en tepedeki adalet danışmanının değerlendirmesinin son karar olmadığını belirterek, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmak için yapmış olduğu Brexit bildiriminden tek yanlı bir kararla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcı Campos Sanchez-Bordona'nın 50’inci Madde’nin Avrupa Birliği'nden ayrılma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak geri çekilmesine olanak tanıdığı görüşüne vardığı ifade edildi. İngiltere'nin bu adımı atması halinde AB üyesi diğer ülkelerin onayına ihtiyacı olmadığı da kaydedildi.

Mahkeme nihai kararlarında genellikle bu görüşlere uyuyor. Mahkemenin birkaç hafta içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. Avrupa Adalet Divanı (ECJ) nezdindeki davayı Brexit'e karşı olan İskoç siyasetçiler açmıştı. Davayı açan siyasetçiler, eğer ECJ istekleri doğrultusunda karar verirse, bunun İngiltere'de seçmene AB'de kalabilmek için bir şans daha verecek ikinci bir Brexit referandumunun yolunu açacağını düşünüyorlar.

İngiltere 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılacak. Başbakan May AB ile gelecekteki ilişkinin nasıl düzenleneceğini belirleyen bir anlaşmaya vardı. Ancak AB'nin onayladığı anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor. İngiliz Parlamentosu Salı gününden itibaren beş gün süreyle Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını tartışacak. İngiltere Parlamentosu'nda 11 Aralık'ta anlaşma ile ilgili oylama yapılacak. Ancak Adalet Divanı'nın bu açıklamasının Brexit karşıtlarının elini güçlendirdiği ve May'in işinin zorlaştığı yorumları yapılıyor.