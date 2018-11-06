'İngiltere fikrini değiştirirse AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'

Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini tamamladıktan sonra fikrini değiştirmesi halinde yeniden AB'ye üyelik başvurusunda bulunabileceğini bildirdi.

Brüksel'de katıldığı bir konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barnier, "İngiltere Brexit sürecinde kırmızı çizgilerini değiştirirse, biz de buna uyum sağlarız. Bununla birlikte, Brexit sonrasında İngiltere üçüncü ülke olacak ve diğer tüm üçüncü taraflar gibi Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir." ifadesini kullandı. Öte yandan, Barnier, Londra ile Brüksel arasında anlaşma sağlanmadan gerçekleşecek bir Brexit'in İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının durumunu belirsizliğe iteceği değerlendirmesinde bulundu. Londra yönetimi, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AA

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.