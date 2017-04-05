İnsanlığın öldüğü yer: Suriye Gözlem Örgütü acı bilançoyu açıkladı!

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün (SOHR) yaptığı açıklamaya göre Suriye’nin Idlib kentine düzenlenen saldırıda ölenlerin 20’sinin çocuk, 17’sinin de kadın olduğu açıklandı.

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