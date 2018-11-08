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İnternete de korku sinmiş

08 Kasım 2018, Perşembe 23:37
Oxford Üniversitesi araştırdı: İnternette siyasÎ görüşünü açıklamaktan en çok Türkler korkuyor.

Oxford Üniversitesi’nin 5 kıtadan 37 ülkede yaptığı araştırma internette siyasi görüşünü açıklamaktan en çok Türklerin korktuğunu gösterdi. Sebep ise “yetkililerle sorun yaşama ihtimali.” Türkiye’den katılımcıların yüzde 65’i siyasi paylaşımdan çekindiğini söyledi. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü “2018 Türkiye Dijital Haber Raporu” Çarşamba günü yayınladı. Türkiye’den 2 bin 19 kişinin katıldığı araştırma ocak ve şubat aylarında internet üzerinden YouGov tarafından gerçekleştirildi. Rapor, üniversitenin geleneksel Dijital Haber Raporu kapsamında toplanan verilerin detaylı bir Türkiye analizini yapıyor. 37 ülkede 74 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada toplanan veriler Türkiye’deki bulgularla karşılaştırılıyor. Raporun kullandığı veriler Türkiye’de kent nüfusunu yansıtıyor.

Her siyasî kesim endişeli

Araştırma Türkiye’den her siyasî düşünceden katılımcının görüşlerini açıklamaktan endişe ettiğini gösteriyor. Kendisini “solcu” olarak tanımlayanların yüzde 72’si, “merkez”dekilerin yüzde 66’sı ve “sağcı”ların yüzde 61’i bu konuda endişeli olduğunu açıkladı.

Türklerin yüzde 65’i endişe ediyor

Raporda öne çıkan unsurlardan birisi internette siyasî paylaşımdan Türklerin yüksek oranda endişe etmesi. “İnternette siyasî görüşlerimi açık bir şekilde ifade etme konusunda dikkatli düşünme eğilimindeyim çünkü bu durum yetkililerle sorun yaşamama sebep olabilir” ifadesine Türkiye’den katılımcıların yüzde 65’i “evet” dedi. Türkiye bu alanda 37 ülke içinde zirvede yer aldı. Türkiye’yi Singapur (yüzde 63), Malezya (yüzde 57), Brezilya (yüzde 56) ve Güney Kore (yüzde 52) takip etti. En düşük oranlar ise yüzde 21 ile Norveç, Şili ve Çek Cumhuriyeti’nde ölçüldü. Bu soruda endişe edenlerin oranı Fransa’da yüzde 45, Almanya’da yüzde 41, İngiltere’de yüzde 27 ve ABD’de yüzde 23 çıktı.

Etiketler: internet, sosyal medya
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