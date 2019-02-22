İran’da gençler dinden uzaklaşıyor

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Uzmanı Mehmet Koç, İran’da devrimden bu yana toplumu dönüştürmenin sonuç vermediğini ve genç nüfusun sekülerleşmesinin Tahran yönetimi için tehdit olarak görüldüğünü belirtti.

İRAM tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi’nde “Devrimin 40. Yılında İran: Kazanımlar ve Sorunlar” başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan İRAM İç Politika Uzmanı Koç ise 1979’daki devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ülkeye dönmesinin ardından yapılan referandumdan sonra devleti ve toplumu İslamileştirmeye çalışan yeni rejimin kurulduğunu belirtti. Devrimin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen devlet eliyle toplumu İslamileştirme çabalarının sonuç vermediğinin görüldüğünü söyleyen Koç, “Devletin elindeki tüm yetkilere ve araçlara rağmen halen halkı istedikleri noktaya getiremediğini görüyoruz. Hamaney bir konuşmasında ‘biz bu kadar emek sarf ediyoruz ancak gençler karşımıza sekülerleşmiş olarak çıkıyor’ demişti. Genç nüfusun sekülerleşmesi İran’da rejime tehdit olarak görülüyor.” diye konuştu. Ankara - aa

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