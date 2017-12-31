İran'da yükselen gerilim: Sosyal medyaya erişim engellendi

İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede "sosyal medyanın engellenmeye başladığını" duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik yetkilileri, ülke çapında giderek yayılan ve yükselerek devam eden hükümet karşıtı protestolara karşı "barışı sağlamak amacıyla, geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının engellendiğini" açıkladılar.

Sosyal medya yasağı dışında ABD Başkanı Donald Trump, devam eden protestolarla ilgili bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da büyük protestolar var. İnsanlar sonunda paralarının ve varlıklarının nasıl çalınıp teröre harcandığını görmeye başladı. Görünüşe göre artık buna izin vermeyecekler. ABD insan hakları ihlalleri ihtimali için yakından izliyor!" dedi.

İran genelinde uygulamaya konulan sosyal medya yasağıyla ilgili Instagram'ın sahibi Facebook bir açıklamada bulunmazken, iran genelinde haberleşme için en çok kullanılan uygulama olan Telegram'ın Genel Müdürü Pavel Durov, Twitter üzerinden üzüntüsünü belirtti. Durov konuyla ilgili paylaşımında, "İran'lı yetkililer, açıkça karşı çıkmamıza karşın, İran'da halkın çoğunluğunun kullandığı Telegram ve barışçı protestolarda kullanılan diğer uygulamalara erişimi engelledi" dedi