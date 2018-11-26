İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu

İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin Irak'ta hissedilmesiyle yaşanan panik nedeniyle yüksekten atlayan bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

İran'da şiddetli deprem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezince Twitter üzerinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle Süleymaniye vilayetinde bir kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, depremin en çok Süleymaniye'nin Germiyan bölgesinde hissedildiği bildirildi. Süleymaniye İnsani İşler Ofisi Sorumlusu Bestun Jaleyi, yaptığı açıklamada, Iran'da 6,4 büyüklüğündeki depremin IKBY'nin birçok yerinde hissedildiğini söyledi. Jaleyi, deprem korkusu nedeniyle yüksekten atlayan yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları bilgisini verdi. İran'daki Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalı olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti. Kasım 2017'de meydana gelen Kermanşah merkezli depremin Irak'ta hissedilmesi sonucu da can kaybı yaşanmıştı. AA

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