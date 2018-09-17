İran'dan İdlib açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın İdlib'e yönelik düzenlenecek her hangi bir askeri operasyonda yer almayacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kasımi, İran'ın İdlib'e yapılması planlanan askeri operasyonunda yer alıp almayacağı sorusuna, "İran'ın Suriye'deki varlığı askeri danışmanlık düzeyindedir ve herhangi bir operasyonda yer almayacak" yanıtını verdi. İranlı Sözcü, "İdlib, Suriye'de teröristlerin varlığının sürdüğü tek bölge olarak kaldı. Bu ülkenin yakında teröristlerin temizlenmesini temenni ederiz. İdlib sorununun, sivil halk zarar görmeden çözülmesinde ısrarcıyız ve bu konuda Türkiye, Rusya ve Suriye devletiyle temas içindeyiz" dedi. DHA

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