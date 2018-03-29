İslam’ı biliyoruz

“İslamı Biliyoruz” adlı bir kitap yazan Katalonyalı dinler tarihi uzmanı Claude -Brigitte Carnenac, terörizm ve şiddet gibi olumsuz imajların İslam ile bağdaştırılamayacağına dikkat çekti.

Katalonya Merkez Üniversitesi’nde Dinler Tarihi uzmanı olan Claude -Brigitte Carnenac İslâm ile alakalı yazdığı ‘Coneguem I’islam’ (İslâm’ı Biliyoruz) adlı kitabı ile dikkatleri üzerine çekti. Kitabın ilk baskısını geçtiğimiz günlerde yapan yazar konferanslar düzenleyerek İspanya’nın çeşitli yerlerinde kitabını tanıtıyor. Katalonya’nın uzun yıllar boyunca farklı kültürlerin yaşama alanı olduğunu belirten yazar Carnenac kitabında İslâm dininin inançları ve değerleri hakkında insanları bilgilendirmek amacıyla kitabı yazdığını dile getirdi. Yanlış Algılar Toplumu Ayrıştırıyor Dünyada her dört kişiden birinin İslâm dinine mensup olduğunu vurgulayan yazar toplumda Müslümanlarla beraber yaşadıklarını söyledi. Kitabında, birlikte yaşamanın sonucu olarak, cehalet ve yanlış algılar yüzünden toplumun birbiri ile sürtüştüğüne dikkat çeken yazar ayrıca şiddet, terörizm ve daha birçok olumsuz imajın İslâm ile bağdaştırılarak bir önyargı oluşturulduğunu belirtti. HABER: FURKAN ENES DURAK

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